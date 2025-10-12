Стала известна сетка турнира ATP-250 в Стокгольме, где сыграют Руне, Рууд и Шаповалов

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который состоится с 13 по 19 октября. В соревнованиях не примут участия российские теннисисты, но сыграют такие известные игроки, как датчанин Хольгер Руне (первый сеяный), норвежец Каспер Рууд (2), канадец Денис Шаповалов (3) и другие.

Теннис. Турнир ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Возможные четвертьфиналы по посеву:

Хольгер Руне (Дания, 1) — Александр Мюллер (Франция, 6);

Уго Умбер (Франция, 4) — Камило Уго Карабельи (Аргентина, 8);

Таллон Грикспор (Нидерланды, 5) — Денис Шаповалов (Канада, 3);

Алексей Попырин (Австралия, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 2).

Действующим чемпионом турнира в Стокгольме является американский теннисист Томми Пол.