Теннис Новости

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Стокгольме, где сыграют Руне, Рууд и Шаповалов

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Стокгольме, где сыграют Руне, Рууд и Шаповалов
Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который состоится с 13 по 19 октября. В соревнованиях не примут участия российские теннисисты, но сыграют такие известные игроки, как датчанин Хольгер Руне (первый сеяный), норвежец Каспер Рууд (2), канадец Денис Шаповалов (3) и другие.

Сетка турнира в Стокгольме

Теннис. Турнир ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Хольгер Руне (Дания, 1) — Александр Мюллер (Франция, 6);
  • Уго Умбер (Франция, 4) — Камило Уго Карабельи (Аргентина, 8);
  • Таллон Грикспор (Нидерланды, 5) — Денис Шаповалов (Канада, 3);
  • Алексей Попырин (Австралия, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 2).

Действующим чемпионом турнира в Стокгольме является американский теннисист Томми Пол.

Новости. Теннис
