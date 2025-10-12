Скидки
Документальный фильм о Тарпищеве стал лауреатом на международном фестивале в Милане

Комментарии

Документальный фильм о главе Федерации тенниса России (ФТР) Шамиле Тарпищеве получил звание лауреата на Международном фестивале в итальянском Милане, посвящённом фильмам о спорте. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Поздравляю члена МОК, Президента Федерации тенниса России Шамиля Анвяровича Тарпищева с тем, что фильм «Вершина жизни капитана Тарпищева» получил звание лауреата в номинации «Документальный фильм о спорте/великих чемпионах» на 43-м Международном фестивале «Sport Movies & TV» в Милане.

Фильм посвящён жизненному и профессиональному пути Шамиля Тарпищева, в нём отражены ключевые моменты его карьеры, в том числе историческая победа сборной России в Кубке Дэвиса в 2002 году.

Фото: Телеграм-канал Дегтярёва

На церемонии закрытия фестиваля выступила президент МОК Кристи Ковентри. Важно, что роль Олимпийского комитета России и достижения российских спортсменов на Олимпийских играх были отмечены и не замалчивались.

На фестивале присутствовала символика Олимпийского комитета России и наш национальный флаг. В нынешнем году роль фестиваля значительно повысилась за счет внимания Организационного комитета предстоящей зимней Олимпиады», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

