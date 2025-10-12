Немцы Кравиц и Пюц стали чемпионами «Мастерса» в Шанхае в парном разряде

Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц одержали победу на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) в парном разряде. В финале они обыграли шведа Андре Горанссона и американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Кравиц и Пюц выполнили две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету Горанссона и Михельсена три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Это второй титул Кравица и Пюца в 2025 году, они впервые вместе выиграли «Мастерс». Немцы являются действующими чемпионами Итогового турнира ATP.