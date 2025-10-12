Веснина: в финале Риндеркнеш — Вашеро нам наглядно покажут, что в жизни возможно всё

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина оценила финалистов «Мастерса» в Шанхае (Китай), заявив, что матч между двоюродными братьями Артуром Риндеркнешем и монегаском Валантеном Вашеро вдохновит других игроков на веру в себя.
«То, что в финале не будет Джоковича и Медведева — это, конечно, потеря для спонсоров, организаторов, зрителей, болельщиков. Но то, какая красивая история произошла… Можно сказать, что, потеряв где-то в рейтингах, очень многие теннисисты, тренеры, дети поверят в то, что шанс есть всегда и у всех, если ты веришь, работаешь и делаешь что-то для этого.
Именно история Вашеро — это история Золушки, как мне кажется. Сегодня в этом финале очень наглядно нам покажут, что в этой жизни возможно всё. В теннисе возможен даже такой исход, когда Джокович и Медведев сходят с дистанции», — сказала Веснина в эфире BB Tennis.
