Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео: Риндеркнеш и Вашеро тренируются вместе перед очным финалом «Мастерса» в Шанхае

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP представитель Монако Валантен Вашеро провели совместную тренировку в день финала на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Они разыграют титул друг с другом.

Риндеркнеш и Вашеро являются двоюродными братьями, их мамы — родные сёстры. Для теннисистов финал станет первым в карьере на турнирах серии «Мастерс». Матч пройдёт сегодня, 12 октября, и начнётся не ранее 11:30 по московскому времени.

26-летний Вашеро попал в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу турнира он обыграл казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.

30-летний Риндеркнеш на пути к финалу одержал победы над немцем Александром Зверевым, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и россиянином Даниилом Медведевым.