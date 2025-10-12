Скидки
Теннис

«Без Дани Медведева будет не то». Фёдор Смолов — о финале «Мастерса» в Шанхае

Российский футболист Фёдор Смолов высказался о финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) между французским теннисистом Артуром Риндеркнешем и монегаском Валантеном Вашеро. Смолов работает комментатором матчей на этих соревнованиях.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6
4
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Всем привет! В скором времени уже буду комментировать финал. Теннисисты готовятся к выходу на корт. Народ подтягивается. Вот, даже вот там вдалеке-вдалеке можно увидеть Роджера Федерера. Так что даже такие уважаемые люди на финал подскочили. Конечно же, без Дани Медведева будет не то, но, надеюсь, игра будет зрелищная», — сказал Смолов в видео в своём телеграм-канале.

