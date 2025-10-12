Роджер Федерер присутствует на финале «Мастерса» в Шанхае Риндеркнеш — Вашеро

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер пришёл на финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Фото: Кадр из трансляции

Титул разыгрывают сенсационные финалисты двоюродные братья 54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP представитель Монако Валантен Вашеро. Матч проходит в эти минуты, в первом сете Риндеркнеш ведёт с брейком.

Несколько дней назад Федерер принимал участие в выставочном матче в Шанхае в дуэте с китайским актёром Донни Йеном. Они играли против ещё одного китайского актёра, Ву Лея, и бывшей 15-й ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Цзэ. Пара Федерера и Йена победила со счётом 5:7, 10:8, 7:1.