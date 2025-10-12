Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер присутствует на финале «Мастерса» в Шанхае Риндеркнеш — Вашеро

Роджер Федерер присутствует на финале «Мастерса» в Шанхае Риндеркнеш — Вашеро
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер пришёл на финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Фото: Кадр из трансляции

Титул разыгрывают сенсационные финалисты двоюродные братья 54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP представитель Монако Валантен Вашеро. Матч проходит в эти минуты, в первом сете Риндеркнеш ведёт с брейком.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6
4
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Несколько дней назад Федерер принимал участие в выставочном матче в Шанхае в дуэте с китайским актёром Донни Йеном. Они играли против ещё одного китайского актёра, Ву Лея, и бывшей 15-й ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Цзэ. Пара Федерера и Йена победила со счётом 5:7, 10:8, 7:1.

Материалы по теме
Веснина: в финале Риндеркнеш — Вашеро нам наглядно покажут, что в жизни возможно всё
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android