Роджер Федерер присутствует на финале «Мастерса» в Шанхае Риндеркнеш — Вашеро
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер пришёл на финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Фото: Кадр из трансляции
Титул разыгрывают сенсационные финалисты двоюродные братья 54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP представитель Монако Валантен Вашеро. Матч проходит в эти минуты, в первом сете Риндеркнеш ведёт с брейком.
Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Несколько дней назад Федерер принимал участие в выставочном матче в Шанхае в дуэте с китайским актёром Донни Йеном. Они играли против ещё одного китайского актёра, Ву Лея, и бывшей 15-й ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Цзэ. Пара Федерера и Йена победила со счётом 5:7, 10:8, 7:1.
