Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Данилина / Александра Крунич — Сторм Хантер / Катержина Синякова, результат матча 12 октября 2025, счёт 0:2, финал WTA Ухань

Сандерс и Синякова выиграли парный турнир WTA-1000 в Ухане, победив Данилину и Крунич
Комментарии

Австралийская теннисистка Сторм Сандерс и чешка Катержина Синякова завоевали титул на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. В финале они одержали уверенную победу над дуэтом Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия).

Ухань — парный разряд. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
С. Хантер К. Синякова

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Сандерс и Синякова не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Данилиной и Крунич ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Сторм Сандерс и Катержина Синякова впервые в 2025 году выиграли парный титул вместе.

Материалы по теме
Фото
Роджер Федерер присутствует на финале «Мастерса» в Шанхае Риндеркнеш — Вашеро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android