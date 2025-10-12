Сандерс и Синякова выиграли парный турнир WTA-1000 в Ухане, победив Данилину и Крунич

Австралийская теннисистка Сторм Сандерс и чешка Катержина Синякова завоевали титул на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. В финале они одержали уверенную победу над дуэтом Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия).

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Сандерс и Синякова не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Данилиной и Крунич ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Сторм Сандерс и Катержина Синякова впервые в 2025 году выиграли парный титул вместе.