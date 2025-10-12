«Качественное время дома». Александр Бублик показал, как проводит выходные с сыном

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал фотографию с сыном Василием из Монте-Карло (Монако).

«Качественное время дома», — подписал снимок спортсмен.

Фото: Соцсети Бублика

На проходящем ныне «Мастерсе» в Шанхае (Китай) Александр Бублик потерпел поражение во втором круге от монегаска Валантена Вашеро (204-я ракетка мира), который впоследствии вышел в финал соревнований.

После этого Бублик снялся с турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 13 по 19 октября. В нынешнем сезоне Александр выиграл четыре титула на турнирах ATP в одиночном разряде и в сентябре установил личный рекорд в рейтинге (16-е место).