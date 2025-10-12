204-я ракетка мира Вашеро выиграл «Мастерс» в Шанхае, победив в финале Риндеркнеша

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако стал чемпионом на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финале он обыграл своего двоюродного брата 54-го номера рейтинга француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время Вашеро выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Риндеркнеша 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Это первый титул в карьере 26-летнего Вашеро, который прошёл в основную сетку Шанхая через квалификацию. В рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира.