Стефанос Циципас заявил о желании выучить японский язык

Стефанос Циципас заявил о желании выучить японский язык
Комментарии

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обратился к японским болельщикам и выразил свою любовь к Японии, где на протяжении нескольких дней проводил тренировки.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришёл на мои тренировки. Всех, кто был так гостеприимен и щедр во время моего пребывания. Надеюсь возвращаться сюда чаще в будущем. Чувствую, что это место постепенно становится для меня тёплым, родным.

Я даже надеюсь начать изучать японский язык — думаю, это поможет мне почувствовать себя ещё лучше дома. Спасибо. Токио постепенно становится тёплым, родным местом, куда хочется вернуться», — приводит слова Циципаса Tennis24.

