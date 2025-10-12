Валантен Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в истории

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако установил уникальное достижение после завоевания титула на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финале он обыграл своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Он стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории «Мастерсов», побив рекорд хорвата Борны Чорича. Он был 152-й ракеткой мира в момент победы на турнире в американском Цинциннати. Вашеро стал лишь третьим игроком вне топ-100, которому удалось победить на «Мастерсе» — после Чорича и испанца Роберто Карретеро (143-я ракетка мира, 1993 год, Гамбург).

Это первый титул в карьере 26-летнего Вашеро, который прошёл в основную сетку Шанхая через квалификацию. В рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира.