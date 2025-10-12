Валантен Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в истории

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако установил уникальное достижение после завоевания титула на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финале он обыграл своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Он стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории «Мастерсов», побив рекорд хорвата Борны Чорича. Он был 152-й ракеткой мира в момент победы на турнире в американском Цинциннати. Вашеро стал лишь третьим игроком вне топ-100, которому удалось победить на «Мастерсе» — после Чорича и испанца Роберто Карретеро (143-я ракетка мира, 1993 год, Гамбург).
Это первый титул в карьере 26-летнего Вашеро, который прошёл в основную сетку Шанхая через квалификацию. В рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира.
- 12 октября 2025
-
15:26
-
15:22
-
15:11
-
14:32
-
14:25
-
14:21
-
14:13
-
14:06
-
13:58
-
13:51
-
12:54
-
12:29
-
12:11
-
11:52
-
11:29
-
11:20
-
11:00
-
10:51
-
10:46
-
10:41
-
09:48
-
09:39
-
01:21
-
00:56
-
00:44
-
00:34
-
00:18
- 11 октября 2025
-
23:50
-
23:44
-
23:43
-
23:30
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:51