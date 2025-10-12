Скидки
Вашеро поднимется на 164 места в рейтинге после сенсационной победы на «Мастерсе» в Шанхае

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако совершит впечатляющий прорыв в рейтинге ATP после завоевания титула на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). 26-летний спортсмен взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира.

До турнира в Шанхае Вашеро никогда не входил в топ-100. Его лучшей позицией в рейтинге было 110-е место, до которого он добирался в июне 2024 года.

Вашеро попал в основную сетку «Мастерса» через квалификацию. По ходу турнира он обыграл ряд именитых теннисистов — казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича. В финале монегаск победил своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша (4:6, 6:3, 6:3).

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
