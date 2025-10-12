Вашеро поднимется на 164 места в рейтинге после сенсационной победы на «Мастерсе» в Шанхае
204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако совершит впечатляющий прорыв в рейтинге ATP после завоевания титула на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). 26-летний спортсмен взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира.
До турнира в Шанхае Вашеро никогда не входил в топ-100. Его лучшей позицией в рейтинге было 110-е место, до которого он добирался в июне 2024 года.
Вашеро попал в основную сетку «Мастерса» через квалификацию. По ходу турнира он обыграл ряд именитых теннисистов — казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича. В финале монегаск победил своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша (4:6, 6:3, 6:3).
Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Комментарии
