«Нереально». Вашеро прокомментировал сенсационную победу на «Мастерсе» в Шанхае

Представитель Монако Валантен Вашеро (204-я ракетка мира), обыгравший на турнире категории «Мастерс» в Шанхае француза Артура Риндеркнеша (54-я ракетка мира), прокомментировал свою победу и первый титул выигранного «тысячника» в карьере.

Риндеркнеш приходится Вашеро двоюродным братом.

— Когда ты приземлился в Шанхае, то не знал, сможешь ли вообще сыграть на этом турнире. Сейчас ты тут стоишь как победитель. Каковы эмоции?

— То, что случилось сейчас, нереально. Я вообще понятия не имею, что сейчас происходит. Я не во сне. Это сумасшедше. Я очень рад своему двухнедельному выступлению здесь. Хочу поблагодарить всех, кто вложил по кирпичику в мою карьеру с самого её начала. Очень жаль, что сегодня тут должен быть один проигравший — думаю, здесь сегодня два победителя. Победила одна семья. Для тенниса это просто невероятная история. Хотелось бы, чтобы тут было два победителя, но он, к сожалению, только один. Счастлив, что это именно я, — сказал Вашеро после матча.

После победы Вашеро поднимется на 40-е место в мировом рейтинге. Он стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в истории и первым представителем Монако, завоевавшим титул на уровне ATP.