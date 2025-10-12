Скидки
Теннис

Вашеро за титул в Шанхае заработал почти вдвое больше, чем за всю карьеру до этого

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако заработал $ 1,124 млн за победу на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Это на $ 530 тыс. больше, чем все его призовые за карьеру до этих соревнований ($ 594 тыс.). Вашеро 26 лет.

В финале Вашеро обыграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша, представляющего Францию, со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Вашеро попал в основную сетку «Мастерса» через квалификацию. По ходу турнира он обыграл ряд именитых теннисистов — казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.

По итогам «Мастерса» в Шанхае Валантен Вашеро станет 40-й ракеткой мира.

