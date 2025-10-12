Вашеро оставил трогательную надпись на камере для родственников после финала в Шанхае

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако оставил надпись на камере, посвящённую бабушке и дедушке, после сенсационной победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финале он обыграл своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Бабушка и дедушка будут гордиться», — написал теннисист. Мамы Вашеро и Риндеркнеша — родные сёстры.

Фото: Кадр из трансляции

Победа в Шанхае принесла титул 26-летнему Вашеро, который прошёл в основную сетку Шанхая через квалификацию. В рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.