Вашеро оставил трогательную надпись на камере для родственников после финала в Шанхае
204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако оставил надпись на камере, посвящённую бабушке и дедушке, после сенсационной победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финале он обыграл своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
«Бабушка и дедушка будут гордиться», — написал теннисист. Мамы Вашеро и Риндеркнеша — родные сёстры.
Фото: Кадр из трансляции
Победа в Шанхае принесла титул 26-летнему Вашеро, который прошёл в основную сетку Шанхая через квалификацию. В рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.
