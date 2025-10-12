Двоюродные братья Вашеро и Риндеркнеш расплакались на награждении после финала в Шанхае

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP представитель Монако Валантен Вашеро не смогли сдержать эмоций во время церемонии награждения после финала на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Оба теннисиста расплакались во время речи Риндеркнеша. Артур трогательно обратился к Вашеро на французском языке: «Два кузена сильнее, чем один». Риндеркнеш и Вашеро являются двоюродными братьями, их мамы — родные сёстры.

Фото: Кадр из трансляции

Победу в матче за титул одержал Вашеро со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Валантен прошёл в основную сетку через квалификацию и стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории «Мастерсов».