Двоюродные братья Вашеро и Риндеркнеш расплакались на награждении после финала в Шанхае

Комментарии

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP представитель Монако Валантен Вашеро не смогли сдержать эмоций во время церемонии награждения после финала на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Оба теннисиста расплакались во время речи Риндеркнеша. Артур трогательно обратился к Вашеро на французском языке: «Два кузена сильнее, чем один». Риндеркнеш и Вашеро являются двоюродными братьями, их мамы — родные сёстры.

Фото: Кадр из трансляции

Победу в матче за титул одержал Вашеро со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Валантен прошёл в основную сетку через квалификацию и стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории «Мастерсов».

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Вашеро за титул в Шанхае заработал почти вдвое больше, чем за всю карьеру до этого
Валантен Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в истории
