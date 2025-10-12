Артур Риндеркнеш упал во время церемонии награждения в Шанхае из-за сильных судорог

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш не смог устоять на ногах во время церемонии награждения после финала на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Он проиграл своему двоюродному брату Валантену Вашеро, представляющему Монако, со счётом 6:4, 3:6, 3:6.

Во время речи Вашеро Риндеркнеш упал за подиум из-за того, что его накрыли судороги. К нему вышли врачи, сделали массаж тела и вынесли стул. По ходу церемонии и Вашеро, и Риндеркнеш не сдержали эмоций и расплакались.

Фото: Кадр из трансляции

По итогам «Мастерса» в Шанхае 30-летний Артур Риндеркнеш дебютирует в топ-30 рейтинга ATP и займёт 28-е место.