Кори Гауфф выиграла турнир WTA-1000 в Ухане, победив в финале Джессику Пегулу
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В финале она переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу (шестой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.
Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Гауфф выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Пегулы ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Титул в Ухане стал 11-м в карьере 21-летней Гауфф и вторым в 2025 году после «Ролан Гаррос».
