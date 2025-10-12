Кори Гауфф выиграла турнир WTA-1000 в Ухане, победив в финале Джессику Пегулу

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В финале она переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу (шестой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Гауфф выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Пегулы ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Титул в Ухане стал 11-м в карьере 21-летней Гауфф и вторым в 2025 году после «Ролан Гаррос».