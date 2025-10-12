Скидки
Джессика Пегула — Кори Гауфф, результат матча 12 октября 2025, счет 0:2, финал WTA 1000 Ухань

Кори Гауфф выиграла турнир WTA-1000 в Ухане, победив в финале Джессику Пегулу
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В финале она переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу (шестой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Гауфф выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Пегулы ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Титул в Ухане стал 11-м в карьере 21-летней Гауфф и вторым в 2025 году после «Ролан Гаррос».

