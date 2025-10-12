Скидки
Теннис

Кори Гауфф первой со времён Серены Уильямс выиграла девять финалов подряд на харде

Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф выиграла девятый подряд финал на турнире, проводящемся на хардовом покрытии. В финале соревнований WTA-1000 в Ухане (Китай) она переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.

Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Гауфф первой в истории Открытой эры выиграла свои первые девять финалов на харде. Она также стала первой теннисисткой со времён легендарной американки Серены Уильямс, которой в целом удалось победить в девяти или более хардовых финалов подряд (12 финалов с 2013 по 2015 годы).

Титул в Ухане стал 11-м в карьере 21-летней Гауфф и вторым в 2025 году после «Ролан Гаррос».

