Гауфф установила рекорд по количеству проигранных геймов на пути к титулу в Ухане

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф проиграла 25 геймов за пять матчей на пути к титулу на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Это новый рекорд данного турнира.

Предыдущее лучшее достижение по количеству проигранных геймов в Ухане принадлежало чешке Петре Квитовой (36 геймов в 2016 году). В топ-5 по этому показателю ещё раз вошла Квитова (38; 2014) и дважды — белоруска Арина Соболенко (40 и 49 геймов в 2019 и 2024 годах).

В финале Уханя Кори Гауфф переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5 и завоевала 11-й титул в карьере.