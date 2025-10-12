Скидки
Гауфф установила рекорд по количеству проигранных геймов на пути к титулу в Ухане

Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф проиграла 25 геймов за пять матчей на пути к титулу на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Это новый рекорд данного турнира.

Предыдущее лучшее достижение по количеству проигранных геймов в Ухане принадлежало чешке Петре Квитовой (36 геймов в 2016 году). В топ-5 по этому показателю ещё раз вошла Квитова (38; 2014) и дважды — белоруска Арина Соболенко (40 и 49 геймов в 2019 и 2024 годах).

В финале Уханя Кори Гауфф переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5 и завоевала 11-й титул в карьере.

Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
