Риндеркнеш: подумывал о том, чтобы уйти из тенниса, потому что больше не видел смысла

Французский теннисист Артур Риндеркнеш произнёс трогательную речь после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от своего двоюродного брата Валантена Вашеро (6:4, 3:6, 3:6).

«Спасибо, Люка (Пуй — французский теннисист, тренер Риндеркнеша. — Прим. «Чемпионата»). Когда мы начали работать пять месяцев назад, я находился ниже плинтуса. В какой-то момент подумывал о том, чтобы уйти из тенниса, потому что больше не видел в этом смысла, но ты поверил в меня, дал шанс, доверился мне. Двигались вперёд, вот мы здесь, в топ-30 к концу сезона. Надеюсь, это только начало. Не могу выразить тебе свою благодарность…

Роза (четырёхлетняя дочь Пуя. — Прим. «Чемпионата») подарила мне талисман. Думаю, он помог, спасибо. Спасибо моей жене, она потрясающая. Спасибо твоим родителям (Вашеро. — Прим. «Чемпионата»), спасибо моим родителям, потому что мы здесь благодаря им. Спасибо всей семье», — сказал Риндеркнеш на корте.