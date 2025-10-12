Риндеркнеш: подумывал о том, чтобы уйти из тенниса, потому что больше не видел смысла

Французский теннисист Артур Риндеркнеш произнёс трогательную речь после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от своего двоюродного брата Валантена Вашеро (6:4, 3:6, 3:6).
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
«Спасибо, Люка (Пуй — французский теннисист, тренер Риндеркнеша. — Прим. «Чемпионата»). Когда мы начали работать пять месяцев назад, я находился ниже плинтуса. В какой-то момент подумывал о том, чтобы уйти из тенниса, потому что больше не видел в этом смысла, но ты поверил в меня, дал шанс, доверился мне. Двигались вперёд, вот мы здесь, в топ-30 к концу сезона. Надеюсь, это только начало. Не могу выразить тебе свою благодарность…
Роза (четырёхлетняя дочь Пуя. — Прим. «Чемпионата») подарила мне талисман. Думаю, он помог, спасибо. Спасибо моей жене, она потрясающая. Спасибо твоим родителям (Вашеро. — Прим. «Чемпионата»), спасибо моим родителям, потому что мы здесь благодаря им. Спасибо всей семье», — сказал Риндеркнеш на корте.
- 12 октября 2025
-
16:59
-
16:58
-
16:44
-
16:34
-
16:24
-
15:48
-
15:37
-
15:26
-
15:22
-
15:11
-
14:32
-
14:25
-
14:21
-
14:13
-
14:06
-
13:58
-
13:51
-
12:54
-
12:29
-
12:11
-
11:52
-
11:29
-
11:20
-
11:00
-
10:51
-
10:46
-
10:41
-
09:48
-
09:39
-
01:21
-
00:56
-
00:44
-
00:34
-
00:18
- 11 октября 2025
-
23:50