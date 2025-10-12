Скидки
Теннис

Риндеркнеш: подумывал о том, чтобы уйти из тенниса, потому что больше не видел смысла

Аудио-версия:
Комментарии

Французский теннисист Артур Риндеркнеш произнёс трогательную речь после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от своего двоюродного брата Валантена Вашеро (6:4, 3:6, 3:6).

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
1 : 2
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Спасибо, Люка (Пуй — французский теннисист, тренер Риндеркнеша. — Прим. «Чемпионата»). Когда мы начали работать пять месяцев назад, я находился ниже плинтуса. В какой-то момент подумывал о том, чтобы уйти из тенниса, потому что больше не видел в этом смысла, но ты поверил в меня, дал шанс, доверился мне. Двигались вперёд, вот мы здесь, в топ-30 к концу сезона. Надеюсь, это только начало. Не могу выразить тебе свою благодарность…

Роза (четырёхлетняя дочь Пуя. — Прим. «Чемпионата») подарила мне талисман. Думаю, он помог, спасибо. Спасибо моей жене, она потрясающая. Спасибо твоим родителям (Вашеро. — Прим. «Чемпионата»), спасибо моим родителям, потому что мы здесь благодаря им. Спасибо всей семье», — сказал Риндеркнеш на корте.

Новости. Теннис
