«Победителей не судят». Карен Хачанов высказался о сенсационном финале «Мастерса» в Шанхае

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил финалистов турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Представитель Монако Валантен Вашеро обыграл француза Артура Риндеркнеша — 4:6, 6:3, 6:3, теннисисты являются родственниками — они двоюродные братья.
«Считаю так. Для тенниса, для истории такая уникальная ситуация – это здорово, правда. Двоюродные братья играют в финале – ну кто бы мог подумать! Таких историй реально нет. С этой стороны – здорово. Да, со стороны спонсоров, людей, которые видели изначальную сетку «Мастерса» и ждали кого-то из топовых игроков в финале, может быть, немного странно.
Нельзя обесценивать этих теннисистов. Если посмотреть, кого они обыграли, всех этих топовых игроков, никогда не знаешь, какой у тебя потенциал, где твой максимум. Этим теннис в какой-то степени и удивителен, и уникален. Да, такое случается не каждый день, но они заслужили это на 100%. В конце концов, победителей не судят», — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!»
