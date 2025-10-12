Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Следил за ним, чтобы увидеть реакцию». Вашеро — о Федерере на финале турнира в Шанхае

«Следил за ним, чтобы увидеть реакцию». Вашеро — о Федерере на финале турнира в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель турнира категории «Мастерс» в Шанхае представитель Монако Валантен Вашеро рассказал, как на него повлияло присутствие на финальном матче бывшей первой ракетки мира и победителя 20 турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

— Роджер Федерер, твой кумир, здесь. Это добавило давления во время матча?
— Дополнительного давления? Да нет, я профессиональный теннисист, поэтому стараюсь сосредоточиться на себе. Но врать не буду. После нескольких хороших или плохих ударов следил за ним, чтобы увидеть его реакцию. Просто посмотреть. Было сложно сосредоточиться. Он на секунду завёл публику даже больше, чем наш теннис. И, конечно же, счастлив видеть Роджера сегодня здесь, — сказал Вашеро на YouTube-канале BB Tennis.

Материалы по теме
Обидчик Медведева проиграл братский финал. 204-я ракетка Вашеро — новый чемпион «Мастерса»
Обидчик Медведева проиграл братский финал. 204-я ракетка Вашеро — новый чемпион «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android