«Следил за ним, чтобы увидеть реакцию». Вашеро — о Федерере на финале турнира в Шанхае
Победитель турнира категории «Мастерс» в Шанхае представитель Монако Валантен Вашеро рассказал, как на него повлияло присутствие на финальном матче бывшей первой ракетки мира и победителя 20 турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.
Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
— Роджер Федерер, твой кумир, здесь. Это добавило давления во время матча?
— Дополнительного давления? Да нет, я профессиональный теннисист, поэтому стараюсь сосредоточиться на себе. Но врать не буду. После нескольких хороших или плохих ударов следил за ним, чтобы увидеть его реакцию. Просто посмотреть. Было сложно сосредоточиться. Он на секунду завёл публику даже больше, чем наш теннис. И, конечно же, счастлив видеть Роджера сегодня здесь, — сказал Вашеро на YouTube-канале BB Tennis.
