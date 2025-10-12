Скидки
Вашеро — о Риндеркнеше: мои любимые воспоминания из детства связаны с ним

Победитель «Мастерса» в Шанхае (Китай) монегаск Валантен Вашеро рассказал, как проводил время в детстве со своим двоюродным братом французом Артуром Риндеркнешем.

«Мои любимые воспоминания из детства связаны с ним, конечно же, это всё каникулы. Летом в доме нашей тёти и бабушки, зимой — катание на лыжах. Думаю, да, пожалуй, самые лучшие воспоминания — это все падения, которые он заставил меня совершить во время катания на лыжах. Слава богу, обошлось без серьёзных травм, ничего такого. Просто думаю обо всех тех хороших временах, которые мы провели вместе. А также с его сёстрами, которые для меня кузины. Ну и со всей семьёй», — сказал Вашеро на YouTube-канале BB Tennis.

