Теннис

«У Риндеркнеша просто закончился бензин». Елена Веснина — о финале «Мастерса» в Шанхае

«У Риндеркнеша просто закончился бензин». Елена Веснина — о финале «Мастерса» в Шанхае
Елена Веснина
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина высказалась по поводу финала «Мастерса» в Шанхае. В решающем матче француз Артур Риндеркнеш забрал первый сет, но проиграл в следующих двух. Счёт — 4:6, 6:3, 6:3 в пользу представителя Монако Валантена Вашеро.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Мне кажется, у Риндеркнеша просто закончился бензин. Он начал атаковать, но полетели ауты, а укороченные были абсолютно нелогичными. У атакующего нет возможности выбегать, а когда ты игрок оборонительного плана, как угодно, но перебьёшь [мяч] на ту сторону, будешь пытаться задержать розыгрыш», — приводит слова Весниной телеграм-канал BB Tennis.

Победа в Шанхае принесла титул 26-летнему Вашеро, который прошёл в основную сетку Шанхая через квалификацию.

