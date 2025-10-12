21-летняя Кори Гауфф выиграла третий «тысячник» в карьере

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф выиграла третий турнир категории WTA-1000 в карьере. Сегодня, 12 октября, она стала чемпионкой соревнований в Ухане (Китай).

Ранее Кори одержала победу на «тысячниках» в Пекине-2024 и Цинциннати-2023.

В финале Уханя Гауфф обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5. Для неё этот титул стал 11-м в карьере и вторым в сезоне после «Ролан Гаррос». Кори стала первой теннисисткой со времён легендарной американки Серены Уильямс, которой удалось победить в девяти или более хардовых финалах подряд (12 финалов с 2013 по 2015 год).