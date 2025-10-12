Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

21-летняя Кори Гауфф выиграла третий «тысячник» в карьере

21-летняя Кори Гауфф выиграла третий «тысячник» в карьере
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф выиграла третий турнир категории WTA-1000 в карьере. Сегодня, 12 октября, она стала чемпионкой соревнований в Ухане (Китай).

Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Ранее Кори одержала победу на «тысячниках» в Пекине-2024 и Цинциннати-2023.

В финале Уханя Гауфф обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5. Для неё этот титул стал 11-м в карьере и вторым в сезоне после «Ролан Гаррос». Кори стала первой теннисисткой со времён легендарной американки Серены Уильямс, которой удалось победить в девяти или более хардовых финалах подряд (12 финалов с 2013 по 2015 год).

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Материалы по теме
Гауфф установила рекорд по количеству проигранных геймов на пути к титулу в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android