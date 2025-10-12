Скидки
Теннис

Гауфф — вторая после Гарсии, кто завоевал титулы на обоих «тысячниках» в Китае

Гауфф — вторая после Гарсии, кто завоевал титулы на обоих «тысячниках» в Китае
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала второй, кто завоевал титулы на обоих турнирах категории WTA-1000 в Китае. Об этом сообщает OptaAce. Первой была француженка Каролин Гарсия, которая выиграла в Пекине и Ухане в 2017 году.

Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Сегодня, 12 октября, Гауфф стала чемпионкой «тысячника» в Ухане. В финале Кори обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5. Ранее Гауфф стала победительницей турнира WTA-1000 в Пекине в 2024 году.

Титул в Ухане стал для американки 11-м в карьере и вторым в сезоне после «Ролан Гаррос». Также Кори выиграла третий «тысячник» в карьере.

