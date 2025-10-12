Скидки
Теннис

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Брюсселе, где сыграют Музетти и Давидович-Фокина

Комментарии

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия), который состоится с 13 по 19 октября. В основной сетке соревнований не заявлено ни одного российского теннисиста, но сыграют такие известные игроки, как итальянец Лоренцо Музетти (первый сеяный), канадец Феликс Оже-Альяссим (2), испанец Алехандро Давидович-Фокина (4).

Сетка турнира ATP-250 в Брюсселе

Теннис. Турнир ATP-250 в Брюсселе (Бельгия). Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 5);
  • Иржи Легечка (Чехия, 3) — Себастьян Баэс (Аргентина, 6);
  • Зизу Бергс (Бельгия, 8) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 4);
  • Жоао Фонсека (Бразилия, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).
Новости. Теннис
