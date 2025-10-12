Вашеро стал первым представителем Монако, который завоевал титул на уровне ATP

26-летний Валантен Вашеро стал первым теннисистом из Монако, который завоевал титул на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Сегодня, 12 октября, он выиграл «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финале монегаск обыграл своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Матч длился 2 часа 11 минут. За это время Вашеро выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Риндеркнеша 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Вашеро попал в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. В обновлённом рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.