Фото: эмоции Валантена Вашеро после победы на «Мастерсе» в Шанхае

Сегодня, 12 октября, монегасский теннисист Валантен Вашеро выиграл «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финале он обыграл своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. «Чемпионат» предлагает увидеть эмоции теннисиста после первого в карьере титула под эгидой АТР.

Валантен Вашеро Фото: кадр из трансляции

Валантен Вашеро Фото: кадр из трансляции

Матч длился 2 часа 11 минут. За это время Вашеро выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Риндеркнеша 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Вашеро попал в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. В обновлённом рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.