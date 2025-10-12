Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: эмоции Валантена Вашеро после победы на «Мастерсе» в Шанхае

Фото: эмоции Валантена Вашеро после победы на «Мастерсе» в Шанхае
Валантен Вашеро
Комментарии

Сегодня, 12 октября, монегасский теннисист Валантен Вашеро выиграл «Мастерс» в Шанхае (Китай). В финале он обыграл своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. «Чемпионат» предлагает увидеть эмоции теннисиста после первого в карьере титула под эгидой АТР.

Валантен Вашеро

Валантен Вашеро

Фото: кадр из трансляции

Валантен Вашеро

Валантен Вашеро

Фото: кадр из трансляции

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Матч длился 2 часа 11 минут. За это время Вашеро выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Риндеркнеша 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Вашеро попал в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. В обновлённом рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.

Материалы по теме
«У Риндеркнеша просто закончился бензин». Елена Веснина — о финале «Мастерса» в Шанхае
Вашеро стал первым представителем Монако, который завоевал титул на уровне ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android