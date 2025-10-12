Скидки
Теннис

Валантен Вашеро — о финале «Мастерса» в Шанхае: я очень рад, что смог переломить ход матча

Валантен Вашеро
Монегасский теннисист Валантен Вашеро высказался о финале на «Мастерсе» в Шанхае, где он одержал победу. В решающем матче он обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Сегодня всё было немного особенным — финал всё-таки. И на любом турнире решающий матч ощущается иначе. На другой стороне корта был Артур, мой двоюродный брат. Это тоже было непросто. Но, думаю, мы оба вышли на просто с намерением победить друг друга. Так поступают профессиональные теннисисты.

На самом деле он начал лучше. А я очень рад, что смог переломить ход матча. Пожалуй, в третьем сете я показал лучший теннис за всю неделю — возвращал почти всё. Не знаю точный процент первых подач, но большинство из них попали в корт. Доволен, что всё именно так сложилось. Наверное, именно этого и не хватало, чтобы победить, ведь Артур действовал просто великолепно», — сказал Вашеро на пресс-конференции.

Фото: эмоции Валантена Вашеро после победы на «Мастерсе» в Шанхае
Вашеро стал первым представителем Монако, который завоевал титул на уровне ATP
