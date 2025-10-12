Валантен Вашеро — о финале «Мастерса» в Шанхае: я очень рад, что смог переломить ход матча

Монегасский теннисист Валантен Вашеро высказался о финале на «Мастерсе» в Шанхае, где он одержал победу. В решающем матче он обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
«Сегодня всё было немного особенным — финал всё-таки. И на любом турнире решающий матч ощущается иначе. На другой стороне корта был Артур, мой двоюродный брат. Это тоже было непросто. Но, думаю, мы оба вышли на просто с намерением победить друг друга. Так поступают профессиональные теннисисты.
На самом деле он начал лучше. А я очень рад, что смог переломить ход матча. Пожалуй, в третьем сете я показал лучший теннис за всю неделю — возвращал почти всё. Не знаю точный процент первых подач, но большинство из них попали в корт. Доволен, что всё именно так сложилось. Наверное, именно этого и не хватало, чтобы победить, ведь Артур действовал просто великолепно», — сказал Вашеро на пресс-конференции.
