Вашеро — пятый теннисист, который завоевал дебютный титул на уровне ATP на «Мастерсе»
204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако стал пятым игроком, который завоевал свой первый титул на уровне ATP на «Мастерсе». Сегодня, 12 октября, Вашеро одержал победу в Шанхае, обыграв своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Помимо Вашеро свой первый титул в карьере на «Мастерсе» завоевали испанец Роберто Карретеро, американец Крис Вудрафф, испанец Альберт Портас и чех Якуб Меншик.
26-летний Вашеро пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. В рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.
