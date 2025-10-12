Вашеро — пятый теннисист, который завоевал дебютный титул на уровне ATP на «Мастерсе»

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако стал пятым игроком, который завоевал свой первый титул на уровне ATP на «Мастерсе». Сегодня, 12 октября, Вашеро одержал победу в Шанхае, обыграв своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Помимо Вашеро свой первый титул в карьере на «Мастерсе» завоевали испанец Роберто Карретеро, американец Крис Вудрафф, испанец Альберт Портас и чех Якуб Меншик.

26-летний Вашеро пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. В рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.