Вашеро — второй, кто одержал 4 победы, проигрывая по сетам на пути к титулу «Мастерса»
Поделиться
204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако стал вторым игроком с 1990 года, который одержал более четырёх побед, проигрывая по сетам на пути к титулу «Мастерса» (включая технические победы). Об этом сообщает OptaAce. Первым стал немец Томми Хаас в Штутгарте-2001.
Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Вашеро одержал победу на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), обыграв своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. На пути к титулу он также победил Александра Бублика (3:6, 6:3, 6:4), Таллона Грикспора (4:6, 7:6 (7:1), 6:4) и Хольгера Руне (2:6, 7:6 (7:4), 6:4). Также в полуфинале в двух сетах Валантен оказался сильнее серба Новака Джоковича (6:3, 6:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 12 октября 2025
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:09
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:29
-
18:18
-
17:48
-
17:42
-
17:40
-
17:28
-
17:19
-
17:18
-
16:59
-
16:58
-
16:44
-
16:34
-
16:24
-
15:48
-
15:37
-
15:26
-
15:22
-
15:11
-
14:32
-
14:25
-
14:21
-
14:13