Вашеро — второй, кто одержал 4 победы, проигрывая по сетам на пути к титулу «Мастерса»

Комментарии

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако стал вторым игроком с 1990 года, который одержал более четырёх побед, проигрывая по сетам на пути к титулу «Мастерса» (включая технические победы). Об этом сообщает OptaAce. Первым стал немец Томми Хаас в Штутгарте-2001.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Вашеро одержал победу на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), обыграв своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. На пути к титулу он также победил Александра Бублика (3:6, 6:3, 6:4), Таллона Грикспора (4:6, 7:6 (7:1), 6:4) и Хольгера Руне (2:6, 7:6 (7:4), 6:4). Также в полуфинале в двух сетах Валантен оказался сильнее серба Новака Джоковича (6:3, 6:4).

