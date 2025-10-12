Скидки
Главная Теннис Новости

«Победила наша семья». Валантен Вашеро — о финале Шанхая с двоюродным братом Риндеркнешом

Валантен Вашеро и Артур Риндеркнеш
Комментарии

26-летний теннисист Валантен Вашеро прокомментировал совместный с Артуром Риндеркнешом финал «Мастерса» в Шанхае. Представитель Монако обыграл двоюродного брата со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Я даже не понимаю, почему сейчас здесь сижу. Это безумие. Думаю, осознаю всё только через несколько дней. Сейчас просто хочу насладиться моментом.

Я был невероятно тронут после церемонии, стоя с Артуром. Это были фантастические мгновения для нас обоих, для всей семьи. К сожалению, чемпион только один. Победила наша семья, и теннис тоже, ведь история, которую мы только что написали, невероятна. Да, после матча эмоции били через край», — сказал Вашеро на пресс-конференции.

