«Победила наша семья». Валантен Вашеро — о финале Шанхая с двоюродным братом Риндеркнешом
26-летний теннисист Валантен Вашеро прокомментировал совместный с Артуром Риндеркнешом финал «Мастерса» в Шанхае. Представитель Монако обыграл двоюродного брата со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
«Я даже не понимаю, почему сейчас здесь сижу. Это безумие. Думаю, осознаю всё только через несколько дней. Сейчас просто хочу насладиться моментом.
Я был невероятно тронут после церемонии, стоя с Артуром. Это были фантастические мгновения для нас обоих, для всей семьи. К сожалению, чемпион только один. Победила наша семья, и теннис тоже, ведь история, которую мы только что написали, невероятна. Да, после матча эмоции били через край», — сказал Вашеро на пресс-конференции.
