Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Валантен Вашеро — о турнире в Шанхае: я был 22-м запасным и не должен был здесь играть

Валантен Вашеро — о турнире в Шанхае: я был 22-м запасным и не должен был здесь играть
Валантен Вашеро
Аудио-версия:
Комментарии

Монегасский теннисист Валантен Вашеро рассказал о пути, который прошёл перед тем, как выиграть «Мастерс» в Шанхае. Представитель Монако в финале обыграл двоюродного брата из Франции Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Когда я приехал сюда, то вообще не должен был играть. Это был риск. Я начинал в статусе 22-го запасного в списке участников. Смог попасть в сетку [квалификации] буквально за день до начала.

Испытания ждали повсюду. Уже в первом круге квалификации я проигрывал 7:6 (9:7) и 4:3 (встреча с Нишешом Басаваредди). Во втором круге квалификации отыграл брейк-поинт при 3:4 в третьем сете (с Лиамом Драсслем). В матче второго круга против Бублика спас брейк-пойнты, проигрывая сет. Выиграл шесть матчей, уступая в первом сете. То, что я сейчас здесь сижу, кажется просто нереальным.

Перед приездом у меня была маленькая цель — попасть в топ-100 до конца сезона. Понимал, что это будет сложно, ведь даже победить на «Челленджере» тяжело. Но знал, что если хочу попасть в топ-100, мне нужно выиграть что-то серьёзное», — сказал Вашеро на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Победила наша семья». Валантен Вашеро — о финале Шанхая с двоюродным братом Риндеркнешом
Вашеро стал первым представителем Монако, который завоевал титул на уровне ATP
Фото: эмоции Валантена Вашеро после победы на «Мастерсе» в Шанхае
Валантен Вашеро — о финале «Мастерса» в Шанхае: очень рад, что смог переломить ход матча
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android