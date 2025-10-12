Валантен Вашеро — о турнире в Шанхае: я был 22-м запасным и не должен был здесь играть

Монегасский теннисист Валантен Вашеро рассказал о пути, который прошёл перед тем, как выиграть «Мастерс» в Шанхае. Представитель Монако в финале обыграл двоюродного брата из Франции Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Когда я приехал сюда, то вообще не должен был играть. Это был риск. Я начинал в статусе 22-го запасного в списке участников. Смог попасть в сетку [квалификации] буквально за день до начала.

Испытания ждали повсюду. Уже в первом круге квалификации я проигрывал 7:6 (9:7) и 4:3 (встреча с Нишешом Басаваредди). Во втором круге квалификации отыграл брейк-поинт при 3:4 в третьем сете (с Лиамом Драсслем). В матче второго круга против Бублика спас брейк-пойнты, проигрывая сет. Выиграл шесть матчей, уступая в первом сете. То, что я сейчас здесь сижу, кажется просто нереальным.

Перед приездом у меня была маленькая цель — попасть в топ-100 до конца сезона. Понимал, что это будет сложно, ведь даже победить на «Челленджере» тяжело. Но знал, что если хочу попасть в топ-100, мне нужно выиграть что-то серьёзное», — сказал Вашеро на пресс-конференции.