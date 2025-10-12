Хачанов рассказал о причинах снятия с парного разряда Шанхая вместе с Рублёвым

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов объяснил снятие с парного разряда «Мастерса» в Шанхае (Китай) с Андреем Рублёвым.

— У тебя после US Open не очень удачно пошли результаты в одиночке, но зато с Андреем Рублёвым вы здорово играли в паре. В Пекине вы дошли до финала, в Шанхае выиграли матч, но потом вдруг снялись. Что там произошло? Как сейчас здоровье?

— Если честно, в Пекине из-за того, что в одиночке не пошло, у нас было время до Шанхая — неделя для того, чтобы просто тренироваться каждый день. Мы хотели играть, так что почему нет? И сражались с ним на полную. К сожалению, проиграли в финале, хотя очень близкий был матч. В какой-то степени это была и дополнительная тренировка и именно ощущения эмоций на корте. Адреналин же всё равно присутствует, можно сказать. Хоть матч и в паре, но это всё равно настоящий матч, а не просто тренировка.

Ну а в Шанхае мы начали опять же с той же пары, а потом из-за того, что вдвоём неудачно сыграли в одиночке, уже ни ему, ни мне, к сожалению, не было смысла оставаться там только ради пары. Тем более, когда ты знаешь, что у тебя впереди турниры. У него — UTS, у меня по плану был турнир в Алма-Ате, потом Вена, Париж. То есть, когда мы ставим всё это на весы, то оставаться в Шанхае ради пары уже не было смысла. Вот и всё, — сказал Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.