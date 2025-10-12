Скидки
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов рассказал, что для него самое главное в конце сезона

Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что для него важнее в конце сезона: место в рейтинге, уровень игры или титулы.

«Если будет стабильный и высокий уровень игры, который удавалось показывать во второй отрезок сезона, то, соответственно, можно ожидать и результаты, и, возможно, титул. Это, наверное, первостепенно, первоначально. Самое главное на конец года — постараться найти экстра-энергию, которой не хватает, потому что сезон длинный. Видно, что сейчас на последних турнирах были какие-то необычные результаты. Много товопых теннисистов достаточно рано вылетали. Поэтому, самое главное — постараться сделать такой последний рывок в конце сезона и посмотрим, что из этого получится», — сказал Хачанов в интервью First&Red.

