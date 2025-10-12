«Мы на связи». Александр Зверев заявил о возможном сотрудничестве с Тони Надалем

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о возможном сотрудничестве с Тони Надалем — бывшим тренером Рафаэля Надаля. Он выразил надежду на то, что специалист будет с ним в начале следующего сезона.

«Мы на связи. Много говорим о том, как может выглядеть следующий год. Пока никаких новостей нет, но как только они появятся — я сообщу. Хотел бы, чтобы он поехал со мной в Австралию. Посмотрим!» — приводит слова Зверева First Sportz со ссылкой на Sky Sports.

Зверев и Надаль уже тренировались вместе в июле перед североамериканской серией турниров. Ранее спортсмен завил, что организаторы турниров делают корты специально под испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, чтобы те играли лучше.