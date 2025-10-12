Скидки
«Воспринимается немного как домашний». Хачанов — о настрое на турнир в Алма-Ате

«Воспринимается немного как домашний». Хачанов — о настрое на турнир в Алма-Ате
10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился настроем перед стартом турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), где он защищает титул.


— Карен, вы победили в Алма-Ате год назад. С каким мыслями и настроением вернулись сюда?
— Ну вообще да, я выиграл в прошлом году, так что у меня, конечно, осталось много хороших воспоминаний с прошлогоднего турнира. Здесь я всегда чувствую себя как дома. В прошлом году я уже говорил здесь, что у меня сейчас не осталось домашних турниров, так что этот турнир воспринимается немного как домашний. Я не очень хорошо выступил на китайских турнирах, так что после US Open я решил чуть продлить себе паузу, потренироваться, отдохнуть, и, поскольку у меня не было много матчей подряд, я решил — почему бы не сыграть? Я немного взволнован, ведь я хочу хорошо провести концовку сезону. Ну и кроме того, это хороший турнир сам по себе, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

«Концовки сезона обычно получаются хорошие». Карен Хачанов — о защите титула в Алма-Ате
Эксклюзив
«Концовки сезона обычно получаются хорошие». Карен Хачанов — о защите титула в Алма-Ате
