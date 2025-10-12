«Сначала надо выйти в этот матч». Хачанов — о возможной встрече с Медведевым в Алма-Ате

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о возможном матче с чемпионом US Open — 2021 Даниилом Медведевым на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

— Даниил Медведев обидно проиграл в полуфинале Шанхая и наверняка в Алма-Ате будет очень заряженным на успех, ведь ему нужны очки. И если вдруг по сетке вы дойдёте до него, как вы будете с ним перед матчем договариваться? Кто кого пропустит?

— Сначала надо выйти в этот матч. И по сетке мы можем с ним встретиться только в финале. И поэтому, если так будет, я думаю, будет здорово. Причём не только для нас двоих, но и вообще для турнира и для всех болельщиков. Но, опять же, я не люблю забегать настолько вперёд. Конечно, ты всегда готовишься, стараешься сделать всё, что от тебя зависит. Однако иногда, как мы видим даже по Шанхаю, появляются какие-то вещи, когда не только идут не по плану, но и вообще, я бы сказал, возникают сюрпризы. Такое бывает в теннисе. Поэтому я бы просто сейчас фокусировался на каждом матче для начала. И, конечно же, желание есть сыграть как можно лучше, пройти как можно дальше и в итоге выиграть. Но, опять же, на каждый турнир, когда ты приезжаешь, есть такое желание. Однако, к сожалению, почему-то так не получается каждый турнир, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.