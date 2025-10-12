Карен Хачанов высказался об адаптации к турниру в Алма-Ате

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался об адаптации к турниру ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) после серии соревнований в Китае.

— До турнира в Алма-Ате ты был в Китае на серии турниров. В Шанхае была очень высокая влажность, из-за чего многие топы даже рано повылетали из сетки. Теперь ты приехал сюда. Расскажи про акклиматизацию — как проходит подготовка?

— Да, я достаточно рано вылетел из турнира в Шанхае. Я не напрямую сюда прилетел, а через Москву — побыл чуть-чуть дома, увидел семью, детей, отдохнул пару дней, а потом потренировался и вчера прилетел сюда в Алма-Ату. Так что я только начал акклиматизироваться и готовиться. Здесь же высота, а я помню это по прошлому году, что эти дни важны для того, чтобы прибиться к кортам, почувствовать их и уже входить в турнир, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.