«Хорошо, что не с Синнером». Хачанов отреагировал на сравнение с Гаретом Бэйлом

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на сравнение с бывшим нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом.

— Вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на Гарета Бэйла?

— Я каждый раз слышу какие-то новые сравнения (смеётся). На кого же я ещё похож? Или это он похож на меня? Да, конечно, я знаю, что он много лет играл за мадридский “Реал”, но честно говоря, про него первый раз слышу от вас. То есть про то, что похож на каких-то актёров или спортсменов, я слышал, а про него нет. Недавно, кстати, кто-то меня сравнил с Алькарасом. Тоже очень странно. Но хорошо, что не с Синнером. Почему? Потому что я как бы не рыжий. Я очень удивился, конечно, вдруг человек какую-то параллель проводит. Это всё? Весь ваш вопрос? — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.