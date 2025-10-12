Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хорошо, что не с Синнером». Хачанов отреагировал на сравнение с Гаретом Бэйлом

«Хорошо, что не с Синнером». Хачанов отреагировал на сравнение с Гаретом Бэйлом
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на сравнение с бывшим нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом.

— Вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на Гарета Бэйла?
— Я каждый раз слышу какие-то новые сравнения (смеётся). На кого же я ещё похож? Или это он похож на меня? Да, конечно, я знаю, что он много лет играл за мадридский “Реал”, но честно говоря, про него первый раз слышу от вас. То есть про то, что похож на каких-то актёров или спортсменов, я слышал, а про него нет. Недавно, кстати, кто-то меня сравнил с Алькарасом. Тоже очень странно. Но хорошо, что не с Синнером. Почему? Потому что я как бы не рыжий. Я очень удивился, конечно, вдруг человек какую-то параллель проводит. Это всё? Весь ваш вопрос? — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
«Концовки сезона обычно получаются хорошие». Карен Хачанов — о защите титула в Алма-Ате
Эксклюзив
«Концовки сезона обычно получаются хорошие». Карен Хачанов — о защите титула в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android