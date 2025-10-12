Скидки
Хачанов — о матче «Кайрат» — «Реал»: хотелось бы посмотреть вживую, но не застал

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, следил ли он за матчем футбольного клуба «Кайрат» и мадридского «Реала». Клубы встречались в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

— Буквально полторы недели назад футбольный клуб «Кайрат» играл тут с мадридским “Реалом”, который вы поддерживаете. Следили за матчем?
— Да. Конечно, знаю. Хотел попасть, но видите, они слишком рано играли (улыбается). Я, конечно, не сумасшедший фанат, но слежу за клубом «Реал» Мадрид. То есть не было такого, что в данном противостоянии болел за «Кайрат», опять же, хотелось бы посмотреть вживую, но видите как — не застал, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

