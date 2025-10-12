Скидки
Паула Бадоса поделилась размышлениями о смысле жизни

Паула Бадоса
Комментарии

23-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вновь поделилась мыслями о жизни в социальных сетях. Спортсменка отметила ценность момента, в котором люди живут.

«Когда осознаёшь, что момент, в котором находишься, никогда не повторится, начинаешь жить по-настоящему. Как трудно быть в настоящем, но какая это тишина и покой, если хоть иногда удаётся», — написала Бадоса в социальных сетях.

Ранее Бадоса не смогла продолжить матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она играла с чешкой Каролиной Муховой (15-й номер рейтинга) и отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:2 в пользу соперницы.

Комментарии
