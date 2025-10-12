Хачанов: турниры в зале мне всегда нравилось играть. Пошли дни, когда надо адаптироваться

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как для него происходит переход с харда на открытом воздухе на хард в зале.

— Как у тебя обычно происходит переход с харда на открытом воздухе на хард, который находится в зале, где нет ветра, дождей, высокой влажности и всего того, что мешает.

— Сейчас и посмотрим. Ну а если говорить про прошлые годы, по идее, они были достаточно хорошие, успешные. Но, опять же, каждый раз всё равно получаются разные турниры, разные корты, разные моменты сезона, по-разному идёт пик формы. Поэтому всё надо учитывать. Это правда, что концовки сезона у меня, наверное, получались хорошие, если берём статистику за предыдущие годы. В Китае тоже мне всегда нравилось играть, но в этом году оба раза сыграл неудачно.

Поэтому иногда какие-то вещи, не то чтобы переобдумываешь, а просто двигаешься дальше, делаешь выводы — что не так. Понимаешь, что надо поднять форму, поднять уровень, может быть, где-то что-то не сложилось. Ну а почему не сложилось? И всё — после этого готовишься к следующему. Поэтому, конечно же, турниры в зале мне всегда нравилось играть. Сейчас пошли первые дни, когда надо адаптироваться. Опять же, дальше вопрос, как войдёшь в турнир, какие у тебя матчи будут. Если сможешь преодолеть первый круг, второй, начинаешь набирать эту форму, и эта динамика становится более позитивной, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.