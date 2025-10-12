«Это был знак, что надо сделать паузу». Хачанов — о поражении во втором круге US Open

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о снятии с турнира в Хначжоу после поражения во втором круге US Open — 2025. Россиянин уступил Камилю Майхшаку со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10).

— Возвращаясь к твоему графику турниров. Ты же снялся с Ханчжоу, где был заявлен после US Open. Так повлиял матч второго круга, где ты обидно проиграл в пяти сетах? Что там произошло?

— Да нет, не в этом дело. Конечно, это было очень обидное поражение, где я вёл, был реально в хорошей форме. Но такой матч сложился, что его проиграл, ведя 2:0 по сетам. А до этого турнира играл матч со Зверевым [в 4-м круге «Мастерса» в Цинциннати], появилась боль в спине — уже третий раз за год. Дискомфорт. Это был знак того, что надо сделать паузу. Ты же не можешь себя до бесконечности давить, пушить. Конечно, можно так делать, но пока конкретно не сломаешься.

Поэтому мы обсудили с командой, что надо в любом случае делать какую-то паузу. Опять же, паузы бывают разные. А мы говорим о том, что просто на неделю больше. Конечно, не брал паузу на полтора месяца. Но какими-то турнирами пришлось жертвовать. Потому что в рейтинге ATP вошёл в десятку, в Гонке стоял 12-м. То есть всё было неплохо, но надо было подкорректировать план, принимать решение. И из-за того, что появилось чуть больше времени, поехал к своему доктору, чтобы провести терапию. Потому что надо было потом немного отдохнуть, переварить всё это, так сказать. И уже потом был тренировочный блок, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.