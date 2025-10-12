«Цели стоят, они остаются». Хачанов — о шансах попасть на Итоговый чемпионат ATP

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался высказался о шансах отобраться на Итоговый турнир ATP в Турине (Италия).

— Ты сказал про десятку, про чемпионскую гонку. В теории у тебя ещё остаются шансы попасть на Итоговый. Держишь ли ты это в голове? Или ты это отмёл и уже не следишь за этим?

— Да нет. Конечно, слежу. Но тут вопрос всегда реально в игре. Больше всего — в ней. Если есть игра, есть уровень, то ты можешь рассчитывать на какие-то дальние стадии. Цели стоят, они остаются. Я это говорил. Я и в рейтинге вернулся в десятку, и хотел закончить год в десятке, плюс попробовать попасть на Итоговый “Мастерс”. Конечно, в голове это есть. А дальше уже вопрос — насколько сильно ты себя этим загружаешь. Одно дело — цель, и ты к ней стараешься идти. А другое дело, когда ты с ума сходишь и не находишь себе места, потому что очень хочешь этого достичь.

Так что надо как-то этот баланс искать между тем, чтобы ставить цель, но при этом на себя не оказывать дополнительное давление. Да, сейчас не очень удачные были последние турниры, но, опять же, теннис настолько уникален, что у тебя есть возможность каждую неделю это всё поменять. Ты понимаешь, в каком находишься состоянии, что тебе не хватает, из-за чего были какие-то такие близкие матчи, но получались поражения. Может ты устал в общем — и морально, и физически, потому что ты много играл аж с грунта прямо вообще без перерыва до конца лета. То есть это ты тоже должен учитывать, что какой-то маленький спад всё равно будет в один момент.

— Все спортсмены-максималисты. Даниил Медведев после обидного поражения в Шанхае на эмоциях заявил, что если будет запасным на Итоговом, то вообще туда не поедет. Если вдруг тебе не удастся попасть в восьмёрку, а ты окажешься девятым или десятым, для тебя это будет критично?

— Посмотрим. Давайте сначала я там окажусь, а потом уже будем решать. Как говорится, не дели шкуру… — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.