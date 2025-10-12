«Всё только позитивно». Хачанов — о результатах сотрудничества с Донским

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о сотрудничестве с бывшим теннисистом и тренером Евгением Донским.

— Вы же ровно год назад начали сотрудничать с Женей Донским как тренером. Как раз с турнира в Алма-Ате. Какое у тебя впечатление от этого сотрудничества? Что оно тебе дало?

— Мне кажется, всё только позитивно и всё хорошо, потому что то, что, в принципе, я хотел и преследовал, то и получаю, ведь он только закончил сам как игрок. Во-первых, он мой друг — очень хороший, близкий. Во-вторых, можно многие вещи с ним именно набивать, тренировать. В-третьих, у него, ну, хорошее понимание вообще тенниса и, как бы, моей игры, и то, где можно прибавлять, в каком направлении вообще смотреть именно в плане тенниса. Поэтому за этот год, если мы возьмём…

Да, были, конечно, какие-то турниры, можно сказать, неудачные, но это, знаете, как на рынке — волатильность всегда есть. Но если брать в общем, то стабильность на хорошем уровне, хорошей игре, она была, и она есть. Именно если про стабильность мы говорим. В общем, если брать, прямо на данный момент, сезон получается неплохой, даже хороший. А может быть ещё лучше. Вот и всё. Мы стремимся, чтобы он был ещё лучше. Каких-то целей я, так скажем, уже добился, а каких-то ещё нет. Это всегда остаётся.

— Он же не только ваш друг, но и родственник. Эта близость помогает в вашем микроколлективе?

— Ну да, я же крестный у его ребёнка, он — у моего тоже. Сто процентов это помогает. Даже если начать с того, что мы на одном языке говорим. Это особенно помогает, скажем так, в тяжёлые моменты, когда надо с кем-то поговорить, чтобы найти правильное направление, разобраться, что было не так, куда надо двигаться. Конечно, я думаю, что это только на пользу идёт, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.