Стала известна сетка турнира WTA-250 в Осаке, где сыграют Осака, Носкова и Андрееску

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония), который пройдёт с 13 по 19 октября. Российские теннисистки не примут участия в соревнованиях, но сыграют такие игроки, как четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака (первая сеяная) и победительница US Open — 2019 Бьянка Андрееску (SR).

Теннис. Турнир WTA-250 в Осаке (Япония). Возможные четвертьфиналы по посеву:

Наоми Осака (Япония, 1) - Джессика Бузас Манейро (Испания, 8);

Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Ольга Данилович (Сербия, 6);

Энн Ли (США, 7) — Лейла Фернандес (Канада, 4);

Мари Боузкова (Чехия, 5) — Линда Носкова (Чехия, 2).

Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Сюзан Ламенс.