Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Осаке, где сыграют Осака, Носкова и Андрееску

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Осаке, где сыграют Осака, Носкова и Андрееску
Комментарии

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония), который пройдёт с 13 по 19 октября. Российские теннисистки не примут участия в соревнованиях, но сыграют такие игроки, как четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака (первая сеяная) и победительница US Open — 2019 Бьянка Андрееску (SR).

Сетка турнира WTA-250 в Осаке

Теннис. Турнир WTA-250 в Осаке (Япония). Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Наоми Осака (Япония, 1) - Джессика Бузас Манейро (Испания, 8);
  • Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Ольга Данилович (Сербия, 6);
  • Энн Ли (США, 7) — Лейла Фернандес (Канада, 4);
  • Мари Боузкова (Чехия, 5) — Линда Носкова (Чехия, 2).

Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Сюзан Ламенс.

Материалы по теме
Мирра идёт на Диану в 1/4 финала своего последнего турнира до Итогового. Обзор сетки Нинбо
Мирра идёт на Диану в 1/4 финала своего последнего турнира до Итогового. Обзор сетки Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android